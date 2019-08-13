Жительница Кубани оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей

Жительница Адыгеи оставила малолетнюю дочь в одном из кафе Белореченска, в записке, найденной в кармане надетой на ребенка кофточки, она попросила найти девочке новых родителей, сообщает пресс-служба СУСК по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в понедельник от сотрудников одного из кафе Белореченска поступило сообщение о том, что в игровой комнате заведения длительное время находится одна малолетняя девочка, без присмотра родственников.

"В кармане кофты, надетой на ребенка, правоохранителями была обнаружена записка, в которой указывалось имя девочки, ее возраст, а также просьба найти ей новых родителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ребенок доставлен в лечебное учреждение города Белореченска, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.