Жительница Адыгеи оставила малолетнюю дочь в одном из кафе Белореченска, в записке, найденной в кармане надетой на ребенка кофточки, она попросила найти девочке новых родителей, сообщает пресс-служба СУСК по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в понедельник от сотрудников одного из кафе Белореченска поступило сообщение о том, что в игровой комнате заведения длительное время находится одна малолетняя девочка, без присмотра родственников.
"В кармане кофты, надетой на ребенка, правоохранителями была обнаружена записка, в которой указывалось имя девочки, ее возраст, а также просьба найти ей новых родителей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время ребенок доставлен в лечебное учреждение города Белореченска, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
"Правоохранителями уже установлена личность матери девочки, которой оказалась 35-летняя приезжая из Республики Адыгея. В связи с общественным резонансом следственным управлением по краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР для дачи объективной правовой оценки произошедшего, изучения условий жизни и воспитания малолетней и принятия процессуального решения", — информирует пресс-служба СУСК.