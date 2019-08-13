В Черноморском районе Крыма погиб дайвер

Один дайвер погиб, второй получил серьезные травмы во время подводной охоты в Черноморском районе Крыма , сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов

"Подводная охота, дайвинг, фридайвинг получили большое распространение в Республике Крым и превратились в своеобразный экстремальный вид спорта. Черноморский район особенно привлекает любителей подводных красот. Однако подобное занятие связано с опасностями и порой не обходится без происшествий. За выходные дни в Черноморском районе один дайвер погиб, один серьезно травмирован" — сказал журналистам Шахов.

По его словам, один из дайверов пропал в скалах в районе села Межводное. Спасатели исследовали береговую линию, в результате чего в труднодоступном месте было обнаружено тело пропавшего. Ведется расследование.

Второй случай произошел в бухте "Тихая" во время подводной охоты.