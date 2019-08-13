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В Черноморском районе Крыма погиб дайвер 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один дайвер погиб, второй получил серьезные травмы во время подводной охоты в Черноморском районе Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"Подводная охота, дайвинг, фридайвинг получили большое распространение в Республике Крым и превратились в своеобразный экстремальный вид спорта. Черноморский район особенно привлекает любителей подводных красот. Однако подобное занятие связано с опасностями и порой не обходится без происшествий. За выходные дни в Черноморском районе один дайвер погиб, один серьезно травмирован" — сказал журналистам Шахов.
По его словам, один из дайверов пропал в скалах в районе села Межводное. Спасатели исследовали береговую линию, в результате чего в труднодоступном месте было обнаружено тело пропавшего. Ведется расследование.
Второй случай произошел в бухте "Тихая" во время подводной охоты.
"Парень, 1998 года рождения, получил ранение в грудную клетку из подводного ружья. Спасатели эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места в автомобиль скорой помощи для дальнейшей госпитализации", — сказал министр.
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Происшествия , Сергей Шахов , Республика Крым
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