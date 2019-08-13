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Подтверждён 16-кратный скачок радиации в Северодвинске 

CBS MEDIA + ещё 32 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Жители Архангельской области, впавшие в панику после известия о взрыве ракетного двигателя, паниковали не без оснований. Как сообщил «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Росгидромета, радиационный фон в Северодвинске непосредственно после аварии резко подскочил — системами АСКРО было зарегистрировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4−16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Обычное фоновое значение радиационного фона в городе составляет 0.11 мкЗв/ч, а 8 августа в первой половине дня оно подскочило до 1,78 мкЗв/ч.
К счастью, скачок радиации оказался кратковременным — уже спустя несколько часов он вернулся в норму. А в Архангельске колебаний радиационного фона и вовсе не было отмечено. Тем не менее, авария не осталась без последствий: как сообщил «Росатом», после взрыва на морской платформе погибло семь человек, а на участке Двинского залива Белого моря, где проходили испытания, на месяц запретили судоходство. Остаётся надеяться, что экосистеме севера не будет нанесён значительный ущерб.
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Происшествия , Росгидромет , Архангельская Область
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