Подтверждён 16-кратный скачок радиации в Северодвинске

Жители Архангельской области , впавшие в панику после известия о взрыве ракетного двигателя, паниковали не без оснований. Как сообщил «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Росгидромета , радиационный фон в Северодвинске непосредственно после аварии резко подскочил — системами АСКРО было зарегистрировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4−16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Обычное фоновое значение радиационного фона в городе составляет 0.11 мкЗв/ч, а 8 августа в первой половине дня оно подскочило до 1,78 мкЗв/ч.

К счастью, скачок радиации оказался кратковременным — уже спустя несколько часов он вернулся в норму. А в Архангельске колебаний радиационного фона и вовсе не было отмечено. Тем не менее, авария не осталась без последствий: как сообщил «Росатом», после взрыва на морской платформе погибло семь человек, а на участке Двинского залива Белого моря, где проходили испытания, на месяц запретили судоходство. Остаётся надеяться, что экосистеме севера не будет нанесён значительный ущерб.