В Киргизии грузовой поезд врезался в тепловоз

Грузовой поезд на полном ходу врезался в тепловоз в Киргизии , сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

"Авария произошла вчера примерно в 22.00 (19.00 мск). Поезд, груженый песком, врезался в стоящий на месте тепловоз в районе города Токмока", — заявили в ведомстве.

По данным МВД, в итоге столкновения оба тепловоза сошли с рельсов. Жертв и пострадавших нет.