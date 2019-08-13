В Киргизии грузовой поезд врезался в тепловоз 

Грузовой поезд на полном ходу врезался в тепловоз в Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства внутренних дел республики.
"Авария произошла вчера примерно в 22.00 (19.00 мск). Поезд, груженый песком, врезался в стоящий на месте тепловоз в районе города Токмока", — заявили в ведомстве.
По данным МВД, в итоге столкновения оба тепловоза сошли с рельсов. Жертв и пострадавших нет.
"На месте происшествия работают сотрудники МВД и госпредприятия "Кыргыз Темир Жолу" ("Киргизские железные дороги"). Причины произошедшего выясняются", — отметили в пресс-службе.