Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей

Следователи подозревают негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР) . Однако юристы и представители профильных министерств расходятся в оценке того, могли ли пенсионные накопления россиян уйти из государственной собственности после перевода денег из ПФР в НПФ.

По словам адвоката одного из обвиняемых Олега Матюнина, следствие считает, что с 2016 по 2018 год подозреваемые фальсифицировали документы на перевод пенсионных накоплений из ПФР в НПФ «Согласие» на сумму свыше 11 млрд рублей. «Следственные органы квалифицируют этот перевод как „незаконное хищение бюджетных средств“, — передает „Коммерсант“ слова юриста. Изначально дело инициировали в Следственном управлении МВД по Республике Коми, в позже передали в Следственный департамент МВД РФ.

В 2016—2018 годах НПФ „Согласие“ (позже — „Согласие ОПС“, который присоединился к „Нефтегаранту“ — прим. ред.), а также другой НПФ с таким же названием после агрессивной рекламы привлекли более миллиона клиентов. В результате фонды пополнились на 91,7 млрд рублей, из которых 78% люди перевели из ПФР.

По мнению защиты, перевод пенсионных денег от одного страховщика к другому не влияет на вид права собственности на них. Накопления являются собственностью государства и распоряжение ими по своему усмотрению невозможно, заверил Матюнин.

Министерстве финансов РФ пояснили, что если страховщиком накоплений является ПФР, то по закону „Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии“, деньги являются федеральной собственностью, если же НПФ — это право у частного фонда по закону „О НПФ“.

Минтруде РФ указали на юридическую коллизию двух законов. В Счетной палате сослались на закон „Об инвестировании“, считая пенсионные накопления госсобственностью. По мнению представителя » ВТБ Пенсионный фонд » деньги не могут быть похищены, поскольку остаются в системе ОПС и цели их использования при этом не меняются.