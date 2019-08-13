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Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей 

Ura.Ru 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Следователи подозревают негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР) . Однако юристы и представители профильных министерств расходятся в оценке того, могли ли пенсионные накопления россиян уйти из государственной собственности после перевода денег из ПФР в НПФ.
По словам адвоката одного из обвиняемых Олега Матюнина, следствие считает, что с 2016 по 2018 год подозреваемые фальсифицировали документы на перевод пенсионных накоплений из ПФР в НПФ «Согласие» на сумму свыше 11 млрд рублей. «Следственные органы квалифицируют этот перевод как „незаконное хищение бюджетных средств“, — передает „Коммерсант“ слова юриста. Изначально дело инициировали в Следственном управлении МВД по Республике Коми, в позже передали в Следственный департамент МВД РФ.
В 2016—2018 годах НПФ „Согласие“ (позже — „Согласие ОПС“, который присоединился к „Нефтегаранту“ — прим. ред.), а также другой НПФ с таким же названием после агрессивной рекламы привлекли более миллиона клиентов. В результате фонды пополнились на 91,7 млрд рублей, из которых 78% люди перевели из ПФР.
По мнению защиты, перевод пенсионных денег от одного страховщика к другому не влияет на вид права собственности на них. Накопления являются собственностью государства и распоряжение ими по своему усмотрению невозможно, заверил Матюнин.
В Министерстве финансов РФ пояснили, что если страховщиком накоплений является ПФР, то по закону „Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии“, деньги являются федеральной собственностью, если же НПФ — это право у частного фонда по закону „О НПФ“.
В Минтруде РФ указали на юридическую коллизию двух законов. В Счетной палате сослались на закон „Об инвестировании“, считая пенсионные накопления госсобственностью. По мнению представителя »ВТБ Пенсионный фонд» деньги не могут быть похищены, поскольку остаются в системе ОПС и цели их использования при этом не меняются.
В ПФР заверили «Коммерсант», что знают о расследовании, но никаким деталями не владеют. В НПФ «Согласие», Центробанке, Следственном комитете Республики Коми, МВД России, Следственном комитете России не ответили на запрос издания.
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Происшествия , Криминал , ВТБ Пенсионный фонд , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , СКР , МВД , Минфин , Центральный банк России
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