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Лучший спецназовец-морпех США убит в Ираке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 49 минут назад
Фото: marinecorpstimes.com
В Ираке застрелили 35-летнего Скотта Коппенхафера, которого в 2018 году признали «лучшим спецназовцем морской пехоты» США, сообщает Пентагон.
Коппенхафер в субботу был убит при выполнении боевого задания, передает РИА «Новости» со ссылкой на Marine Times.
Издание сообщает, что «лучшим спецназовцем» его объявили за руководство операциями элитного иракского спеназа, который принимал участие в «разгроме» террористической организации «Исламское государство».
Напомним, в ходе операции «Непоколебимая решимость», которую международная коалиция во главе с США проводит в Сирии и Ираке, погибли почти 90 военных и гражданских специалистов США. 17 из них погибли в результате боевых действий. Еще около 80 человек получили ранения.
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Происшествия , Армия , Войска , Пентагон , Исламское государство , РИА Новости , Ирак , США
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