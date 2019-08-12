Власти обеспокоились смертью россиянки от загадочной болезни 

Департамент здравоохранения Москвы организовал проверку по факту гибели студентки от неизвестной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.
По утверждению собеседников агентства, в специальную комиссию включены главные профильные специалисты. Уточнятся, что очевидная причина смерти до сих пор не выявлена, она будет определена в рамках судебно-медицинского исследования.
Также комиссии поручено оценить действия врачей поликлиники и скорой медицинской помощи, к которым обращалась заболевшая.