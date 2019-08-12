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Власти обеспокоились смертью россиянки от загадочной болезни 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Департамент здравоохранения Москвы организовал проверку по факту гибели студентки от неизвестной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.
По утверждению собеседников агентства, в специальную комиссию включены главные профильные специалисты. Уточнятся, что очевидная причина смерти до сих пор не выявлена, она будет определена в рамках судебно-медицинского исследования.
Также комиссии поручено оценить действия врачей поликлиники и скорой медицинской помощи, к которым обращалась заболевшая.
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