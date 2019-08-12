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Убийство Круга: новые подробности о фигуранте 

Рамблер 59 минут назад
Фото: youtube
«Московский комсомолец» сообщил, что бывший член банды «Тверские волки» Александр Агеев, осужденный на пожизненный срок, в колонии разделался с «жалобщиком», выигравшим процесс в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Ранее имя Агеева связали с делом об убийстве певца Михаила Круга. Днем 6 августа следователи оцепили дом, где в 2002 году было совершено нападение на Круга. Для проведения следственного эксперимента туда привезли человека в наручниках. Позже СМИ сообщили, что этим человеком был Агеев.
РИА Новости отмечает, что по делу об убийстве Круга он проходит свидетелем.
По данным «МК», проверка показаний на месте в доме Круга откладывались именно из причастности Агеева к убийству в колонии. «Жалобщика» звали Валерий Захаркин. В 2010 году он выиграл процесс в ЕСПЧ, Россию обязали выплатить ему 21 тысячу евро. Деньги он тратил на адвокатов и суды из-за условий содержания.
В 2016 году его перевели в камеру к Агееву и Алексею Воеводину. По словам источника «МК», Захаркина пытали, но «он не отступал от своей позиции даже под пытками и душегубы его забили насмерть». Как отмечает «МК», Агеев и Воеводин заявили, что «работали» по приказу администрации.
Комментарии
Происшествия , Криминал , Михаил Круг , ЕСПЧ , РИА Новости , Московский комсомолец
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