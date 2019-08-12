Любовь Соболь снова оштрафовали

Троицкий суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.

Суд признал Соболь виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 20.2 КоАП в связи с несанкционированным митингом 3 августа.

Ранее Щербинский суд оштрафовал Соболь по той же статье в связи с мероприятием 27 августа.