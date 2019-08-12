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Любовь Соболь снова оштрафовали 

Рамблер + ещё 2 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Троицкий суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Суд признал Соболь виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 20.2 КоАП в связи с несанкционированным митингом 3 августа.
Ранее Щербинский суд оштрафовал Соболь по той же статье в связи с мероприятием 27 августа.
Происшествия , Другое , Любовь Соболь , Мосгордума , Москва
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