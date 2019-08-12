Действия полицейских, сломавших ногу москвичу перед акцией 27 июля, признали правомерными

Действия полицейских, задержавших за несколько часов до протестной акции 27 июля москвича Константина Коновалова , у которого затем врачи диагностировали перелом ноги, признаны законными. Об этом говорится в ответе главы отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы на заявление Коновалова.

«Действия правоохранительных органов по применению в отношении Вас физической силы являлись правомерными, в связи с чем ваше обращение не содержит каких-либо объективных сведений в каком-либо совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов…» — говорится в документе, который Коновалов разместил на своей странице в Twitter.

По данным следователей, 27 июля Коновалов принимал участие «в массовом публичном мероприятии — шествии, которое не было согласовано в установленном законом порядке с органами исполнительной власти Москвы , что влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность». В документе отмечается, что на основании закона «О полиции» «сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения применять физическую силу, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений и административных правонарушений».

Московский дизайнер Коновалов утверждает, что утром 27 июля, за несколько часов до начала несанкционированной властями массовой протестной акции, он совершал пробежку по Тверской улице неподалеку от мэрии Москвы и фотографировал «интересные виды на город с колоннами автозаков или толпами полицейских».

По словам Коновалова, внезапно несколько полицейских его задержали, повалили и прижали к асфальту так, что ноги перегнулись через бордюр, после чего поместили в автозак. Коновалов отмечает, что прибывшие врачи, которых он вызвал из-за боли в колене, диагностировали у него перелом. Позднее дизайнер обратился в СК с заявлением о совершенном в отношении него полицейскими преступления, передает «Интерфакс».