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Россиянка пыталась вывезти в Китай в своих кроссовках 2 кг золота 

ТАСС + ещё 5 11 часов назад
Фото: ТАСС
Сотрудники таможенного автомобильного пункта пропуска "Забайкальск" обнаружили 10 слитков золота массой 2 кг в обуви у выезжающей в Китай россиянки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы России (ФТС).
"10 небольших золотых слитков общей массой около 2 кг обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск в обуви выезжающей в Китай гражданки России. Ценный груз стоимостью свыше 4 млн рублей удалось выявить с помощью стационарного металлоискателя: золото было спрятано под стельками кроссовок", — говорится в сообщении.
Отмечается, что досмотр сотрудники пункта пропуска решили провести из-за того, что перед началом таможенного контроля женщина заметно нервничала.
Экспертиза установила, что слитки были изготовлены из золота кустарным способом. Кроме того, промышленные пробы и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали.
В ФТС добавили, что россиянка намеревалась продать в Китае золото, доставшееся ей по наследству.
Согласно данным пресс-службы ведомства, в отношении россиянки возбуждено дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда").
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Происшествия , Федеральная таможенная служба
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