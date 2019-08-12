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Определена судьба склада боеприпасов под Ачинском 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Склад боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае, где произошел пожар, будет расформирован к лету 2020 года, заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
«В соответствии с принятыми решениями полное расформирование склада центра материального обеспечения Центрального военного округа и вывоз боеприпасов из Ачинского района Красноярского края запланированы до 1 июля 2020 года», — сказал Лапин, передает РИА «Новости».
По его словам, все пригодные для использования боеприпасы отправят на другие склады.
«Непригодные боеприпасы будут утилизированы, а территория склада будет полностью очищена и безопасна», — добавил командующий ЦВО.
Возгорание на военном складе произошло 5 августа, были эвакуированы 16,5 тыс. человек. В пятницу после удара молнии на складе вновь начали взрываться боеприпасы.
Горение на военных складах было ликвидировано к воскресенью.
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Происшествия , Александр Лапин , РИА Новости , Ачинск , Красноярский Край
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