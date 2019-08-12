Определена судьба склада боеприпасов под Ачинском

«В соответствии с принятыми решениями полное расформирование склада центра материального обеспечения Центрального военного округа и вывоз боеприпасов из Ачинского района Красноярского края запланированы до 1 июля 2020 года», — сказал Лапин, передает РИА «Новости».

По его словам, все пригодные для использования боеприпасы отправят на другие склады.

«Непригодные боеприпасы будут утилизированы, а территория склада будет полностью очищена и безопасна», — добавил командующий ЦВО.

Возгорание на военном складе произошло 5 августа, были эвакуированы 16,5 тыс. человек. В пятницу после удара молнии на складе вновь начали взрываться боеприпасы.

Горение на военных складах было ликвидировано к воскресенью.