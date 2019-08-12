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Девушка подала заявление на полицейского, ударившего ее на акции в Москве 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Девушка написала заявление в Следственный комитет на полицейского, который ударил ее в живот во время задержания в Москве, сообщила РИА Новости в понедельник адвокат заявительницы Татьяна Молоканова.
"Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении после удара в живот сотрудником полиции… Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар в живот со стороны неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУМВД по Москве", — сказала адвокат.
Врачи, как указано в заявлении, зафиксировали у Сосновской ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.
Сосновская просит следствие проверить, есть ли в действиях полицейского "признаки превышения должностных полномочий".
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
Сосновскую задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Некоторые участники митинга вопреки предостережениям полиции и прокуратуры продолжили шествие в сторону Китай-города, которое ГУМВД квалифицировало как несанкционированную акцию.
По данным полиции, были задержаны 136 человек.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , Правительство Москвы , МВД , РИА Новости , Москва
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