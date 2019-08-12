В Подмосковье во время сортировки мусора нашли тело младенца

"Одиннадцатого августа 2019 года в правоохранительные органы города Рошаля поступила информация об обнаружении в комплексе переработки отходов "Прогресс" тела младенца женского пола. По данному факту следственным отделом по городу Шатуре ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — сказала Врадий, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ночь с 10 на 11 августа в комплекс переработки отходов "Прогресс" мусор доставили шесть грузовых автомашин из Раменского. Когда мусор из тракторов поместили на конвейерную ленту для сортировки, работники комплекса нашли тело младенца во время движения конвейерной ленты.

Согласно сообщению, было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, осмотрено место происшествия, изъята документация, опрошены трактористы, диспетчеры, мастер смены.