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В Подмосковье во время сортировки мусора нашли тело младенца 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: Pixabay.com
Следователи проводят проверку после обнаружения тела младенца на конвейерной ленте в комплексе переработки отходов в подмосковном Рошале, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Одиннадцатого августа 2019 года в правоохранительные органы города Рошаля поступила информация об обнаружении в комплексе переработки отходов "Прогресс" тела младенца женского пола. По данному факту следственным отделом по городу Шатуре ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — сказала Врадий, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в ночь с 10 на 11 августа в комплекс переработки отходов "Прогресс" мусор доставили шесть грузовых автомашин из Раменского. Когда мусор из тракторов поместили на конвейерную ленту для сортировки, работники комплекса нашли тело младенца во время движения конвейерной ленты.
Согласно сообщению, было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, осмотрено место происшествия, изъята документация, опрошены трактористы, диспетчеры, мастер смены.
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Происшествия , Криминал , Ольга Врадий , СКР , Московская область , Рошаль
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