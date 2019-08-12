Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей

Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург» , принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на знакомого одного из потерпевших и источник в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, одним из организаторов разбойного нападения стал бывший следователь прокуратуры Константин Жаров. В 2016 году он был осужден на восемь лет колонии строгого режима за участие в налете под видом обыска с бойцами ОМОН. В 2018-м ему удалось выйти на свободу досрочно.

Весной 2019 года Жаров встретился с «неким Кахой», с которым познакомился еще в СИЗО. Каха рассказал, что знает Бориса Караматова, и у того есть информация о людях, занимающихся нелегальными финансовыми операциями. Тогда Жаров обратился к знакомому бойцу «Альфы» Хетагу Маргиеву, предложив ему ограбить банкиров под видом оперативно-розыскных мероприятий. К «операции» также привлекли старшего лейтенанта управления «К» Артура Власова.

На встрече с сообщниками Караматов рассказал, что занимается незаконной конвертацией валют: работники рынка привозят ему в офис деньги, полученные без уплаты налогов, и меняют их на доллары. Караматов самостоятельно покупал доллары по курсу, меньшему, чем предлагал своим клиентам, используя документы третьих лиц и связи в банках. Таким образом он менял наличность на сотни тысяч долларов ежедневно. Как рассказали на допросе Жаров и Власов, среди клиентов мужчины были организаторы нелегальных обменных касс на московских рынках.

Караматов пообещал сообщникам устроить визит бизнесменов с рынка с наличными на миллион долларов (65,2 миллиона рублей). Он заверил Власова, что деньги будут криминального происхождения, поэтому в случае ограбления никто в правоохранительные органы не пожалуется.

Издание пишет, что все пятеро мужчин, которые привезли наличность к банку в день налета, оказались этническими ассирийцами — уроженцы Грузии и России. Они, в том числе потерпевший Александр Юмаранов, собирались организовать обмен крупных сумм, сбором которых на рынке занимаются их старшие партнеры.

Отмечается, что Юмаранов несколько лет назад занимался бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя и такими большими суммами не распоряжался. По словам мужчины, похищенные деньги были взяты им в долг.