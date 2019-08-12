В горах Грузии пострадали два украинских туриста

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии спустили с горы Ушба в Сванетии двух пострадавших украинских туристов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Два украинских туриста упали во время спуска с горы Ушба. Из-за сложного рельефа группа быстрого реагирования Службы по управлению чрезвычайными ситуациями направилась на место при помощи вертолета погранполиции. Спасатели перевезли пострадавших в медучреждение города Местия, где им оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, врачи сообщают, что состояние пострадавших удовлетворительное, их жизни не угрожает опасность.

Ушба — самая знаменитая гора в Сванетии. Она не самая высокая (4690 метров), но отличается сложностью восхождения. Гора находится в конце Шхельдинского ущелья, в южных отрогах Главного Кавказского Хребта. В переводе со сванского Ушба значит "Шабаш ведьм".