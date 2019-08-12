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На Камчатке в кабине Ан-24 во время полета треснуло лобовое стекло 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лобовое стекло треснуло в кабине самолета Ан-24, совершавшего рейс из села Тиличики в аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово), сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.
"В кабине пилотов треснуло лобовое стекло. Самолет совершал рейс из села Тиличики на севере Камчатки в Елизово. На борту находились 30 пассажиров", — сказал собеседник агентства.
По предварительной версии, лобовое стекло кабины Ту-134, совершившего аварийную посадку в Иркутске, треснуло из-за большого срока службы, сообщила РИА "Новости" сменный начальник аэропорта города Любовь Игнатенко. "Скорее всего, оно треснуло, потому что время его пришло", — сказала она, подчеркнув, что окончательные выводы еще не сделаны. На месте работает специально созданная комиссия.
Он добавил, что самолет благополучно совершил посадку в Елизово. В результате происшествия никто не пострадал.
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Происшествия , РИА Новости , Елизово , Петропавловск-Камчатский
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