На Камчатке в кабине Ан-24 во время полета треснуло лобовое стекло

Лобовое стекло треснуло в кабине самолета Ан-24, совершавшего рейс из села Тиличики в аэропорт Петропавловск-Камчатский Елизово ), сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.

"В кабине пилотов треснуло лобовое стекло. Самолет совершал рейс из села Тиличики на севере Камчатки в Елизово. На борту находились 30 пассажиров", — сказал собеседник агентства.

По предварительной версии, лобовое стекло кабины Ту-134, совершившего аварийную посадку в Иркутске, треснуло из-за большого срока службы, сообщила РИА "Новости" сменный начальник аэропорта города Любовь Игнатенко. "Скорее всего, оно треснуло, потому что время его пришло", — сказала она, подчеркнув, что окончательные выводы еще не сделаны. На месте работает специально созданная комиссия.

Он добавил, что самолет благополучно совершил посадку в Елизово. В результате происшествия никто не пострадал.