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Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признаёт вину 

RT на русском 45 минут назад
Фото: Reuters
Об этом информирует NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
«На данном этапе он предпочёл не свидетельствовать против себя», — сообщила Фриес.
Как уточняется, адвокат в разговоре с агентством NTB сообщила, что подозреваемый не признаёт свою вину.
В понедельник, 12 августа, суд Осло должен принять решение о мере пресечения.
Ранее стало известно, что норвежская полиция считает стрельбу в мечети в пригороде Осло попыткой совершения террористического акта.
Также женщина, чью смерть норвежская полиция связывает с этим инцидентом, оказалась сводной сестрой подозреваемого.
RT на русском: последние новости
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