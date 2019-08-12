Офицер ФСБ получил срок за вымогательство под видом бойца спецназа

Суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего оперативника управления ФСБ по Москве Московской области капитана Романа Князева, который под видом бойца СОБР похитил бизнесмена и, угрожая убийством, вымогал 21 миллион рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, 35-летний чекист организовал преступную группу из восьми молодых спортсменов. Они устроили засаду у поселка «Петровский парк» в Истринском районе, где расположен дом бизнесмена. Князев раздобыл форму, оружие и снаряжение бойцов спецотряда быстрого реагирования (СОБР). Переодевшись, налетчики остановили автомобиль Land Cruiser, разбили кувалдой лобовое стекло, водителя ослепили мощным фонарем, а сидевшего внутри бизнесмена вытащили на улицу, избили и увезли. С мешком на голове и в наручниках его возили полчаса по окрестностям. Потом в лесу заложника поставили на колени и посоветовали «подумать о дочери», если он не даст расписку о якобы имеющемся долге в 21 миллион рублей. Похитители выстрелили из пистолета рядом с головой бизнесмена и оставили лежать на земле. Позже он освободился, вышел к дежурившему на дороге наряду ДПС . Он заявил в СКР о похищении и вымогательстве денег по расписке.

В конце 2016 года Князева и его сообщников задержали. Им вменили грабеж, кражу и угон автомобиля. Фигуранты были осуждены на сроки от семи до девяти, максимальное наказание получил чекист как организатор преступления и лидер группировки.

Князев также участвовал в подбросе наркотиков адвокату Артуру Прелю в 2010 году. Тогда чекист носил фамилию Коробков. Он в составе нескольких сотрудников ФСБ остановил автомобиля адвоката, который в то время вел тяжбу с люберецкими властями на стороне местных жителей, отстаивавших свои земли. Во время обыска у Преля чекисты нашли 15 граммов амфетамина. ФСБ обвинила адвоката в регулярном сбыте наркотиков и он получил восемь лет заключения. Добившись пересмотра дела, адвокат сумел доказать, что против него была совершена провокация. В итоге его оправдали, а вот сотрудников ФСБ, подбросивших ему наркотики, не привлекли к уголовной ответственности, но уволили. Коробков сменил фамилию на Князев и устроился стажером в коллегию адвокатов подмосковного Жуковского. Тогда же к нему обратился неустановленный заказчик с просьбой «выбить» с бывшего делового партнера долг. На выполнении этой просьбы чекист попался и был осужден.