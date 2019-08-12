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Офицер ФСБ получил срок за вымогательство под видом бойца спецназа 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего оперативника управления ФСБ по Москве и Московской области капитана Романа Князева, который под видом бойца СОБР похитил бизнесмена и, угрожая убийством, вымогал 21 миллион рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным издания, 35-летний чекист организовал преступную группу из восьми молодых спортсменов. Они устроили засаду у поселка «Петровский парк» в Истринском районе, где расположен дом бизнесмена. Князев раздобыл форму, оружие и снаряжение бойцов спецотряда быстрого реагирования (СОБР). Переодевшись, налетчики остановили автомобиль Land Cruiser, разбили кувалдой лобовое стекло, водителя ослепили мощным фонарем, а сидевшего внутри бизнесмена вытащили на улицу, избили и увезли. С мешком на голове и в наручниках его возили полчаса по окрестностям. Потом в лесу заложника поставили на колени и посоветовали «подумать о дочери», если он не даст расписку о якобы имеющемся долге в 21 миллион рублей. Похитители выстрелили из пистолета рядом с головой бизнесмена и оставили лежать на земле. Позже он освободился, вышел к дежурившему на дороге наряду ДПС. Он заявил в СКР о похищении и вымогательстве денег по расписке.
В конце 2016 года Князева и его сообщников задержали. Им вменили грабеж, кражу и угон автомобиля. Фигуранты были осуждены на сроки от семи до девяти, максимальное наказание получил чекист как организатор преступления и лидер группировки.
Князев также участвовал в подбросе наркотиков адвокату Артуру Прелю в 2010 году. Тогда чекист носил фамилию Коробков. Он в составе нескольких сотрудников ФСБ остановил автомобиля адвоката, который в то время вел тяжбу с люберецкими властями на стороне местных жителей, отстаивавших свои земли. Во время обыска у Преля чекисты нашли 15 граммов амфетамина. ФСБ обвинила адвоката в регулярном сбыте наркотиков и он получил восемь лет заключения. Добившись пересмотра дела, адвокат сумел доказать, что против него была совершена провокация. В итоге его оправдали, а вот сотрудников ФСБ, подбросивших ему наркотики, не привлекли к уголовной ответственности, но уволили. Коробков сменил фамилию на Князев и устроился стажером в коллегию адвокатов подмосковного Жуковского. Тогда же к нему обратился неустановленный заказчик с просьбой «выбить» с бывшего делового партнера долг. На выполнении этой просьбы чекист попался и был осужден.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , СКР , ГИБДД , Москва , Московская область
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