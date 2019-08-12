Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ульяновске группа из более чем десяти человек напала на росгвардейцев 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Группа из более 10 человек напала на сотрудников Росгвардии в Ульяновске, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, вечером в пятницу, 9 августа, во дворе одного из жилых домов микрорайона Верхняя Терраса сотрудники Росгвардии задержали молодого человека за совершение административного правонарушения. В этот момент в конфликт с представителями власти вступили более 10 человек. Некоторые из них, по информации СУСК, нанесли работникам правоохранительных органов телесные повреждения, а также пытались завладеть табельным оружием. В связи с этим сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные огнестрельные выстрелы, уточнили в ведомстве.
"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном частью первой статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) по факту нападения на сотрудников отдельного батальона управления вневедомственной охраны Росгвардии", — говорится в сообщении.
В настоящее время, по данным СУСК, подозреваемые задержаны.
Последние новости
Россию могут наказать "за грубое невмешательство" в германские выборы В Махачкале люди вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Комментарии1
Происшествия , Росгвардия , СКР , МВД , Ульяновск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе132
Россиян предупредили о резком похолодании14
Туристов нашли мертвыми в палатке15
DJ Жанна Рассказова погибла в Москве24
Во время выступления Брежневой произошло ЧП25
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
04:43
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России
Политика В мире
04:26
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе
В мире Армия
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение