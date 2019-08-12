В Ульяновске группа из более чем десяти человек напала на росгвардейцев

Группа из более 10 человек напала на сотрудников Росгвардии Ульяновске , возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону. По данным ведомства, вечером в пятницу, 9 августа, во дворе одного из жилых домов микрорайона Верхняя Терраса сотрудники Росгвардии задержали молодого человека за совершение административного правонарушения. В этот момент в конфликт с представителями власти вступили более 10 человек. Некоторые из них, по информации СУСК, нанесли работникам правоохранительных органов телесные повреждения, а также пытались завладеть табельным оружием. В связи с этим сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные огнестрельные выстрелы, уточнили в ведомстве. "Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном частью первой статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) по факту нападения на сотрудников отдельного батальона управления вневедомственной охраны Росгвардии", — говорится в сообщении. В настоящее время, по данным СУСК, подозреваемые задержаны.