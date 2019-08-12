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Толпа напала на росгвардейцев в Ульяновске 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Толпа людей напала на сотрудников Росгвардии в Ульяновске, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Вечером 9 августа некий молодой мужчина совершил некое административное правонарушение. Примерно в 20:00 он был задержан сотрудниками отдельного батальона управления вневедомственной охраны Росгвардии во дворе одного из жилых домов в микрорайоне Верхняя Терраса.
Во время задержания более 10 человек вступили в конфликт с росгвардейцами — нанесли им телесные повреждения и сделали попытку завладеть их табельным оружием.
Нападение было пресечено предупредительными выстрелами правоохранителей из огнестрельного оружия. Нападавшие были задержаны.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас в рамках его расследования проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Максимальное наказание, которое предусматривает 318-я статья УК, лишение свободы на срок до пяти лет, если насилие не было опасно для жизни или здоровья представителя власти, а если было — на срок до 10 лет.
Комментарии7
Происшествия , Росгвардия , СКР , Ульяновск
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