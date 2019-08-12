Толпа напала на росгвардейцев в Ульяновске

Вечером 9 августа некий молодой мужчина совершил некое административное правонарушение. Примерно в 20:00 он был задержан сотрудниками отдельного батальона управления вневедомственной охраны Росгвардии во дворе одного из жилых домов в микрорайоне Верхняя Терраса.

Во время задержания более 10 человек вступили в конфликт с росгвардейцами — нанесли им телесные повреждения и сделали попытку завладеть их табельным оружием.

Нападение было пресечено предупредительными выстрелами правоохранителей из огнестрельного оружия. Нападавшие были задержаны.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас в рамках его расследования проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Максимальное наказание, которое предусматривает 318-я статья УК, лишение свободы на срок до пяти лет, если насилие не было опасно для жизни или здоровья представителя власти, а если было — на срок до 10 лет.