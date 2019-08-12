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На берегу Иртыша массово погибли чайки и рыба 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: кадр видео
Минприроды Омской области проверяет информацию о массовой гибели чаек в районе поселка Новоомский. На место выехали работники региональной ветеринарной службы, сообщил «Интерфаксу» начальник отдела охраны объектов животного мира ведомства Сергей Ляшук.
Ранее 12 августа в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте» появились фотографии и видео с лежащими на берегу реки Иртыш птицами. Некоторые из них были уже мертвы, другие вяло сидели возле воды и почти не двигались. Автор поста написал, что видел не менее 20 мертвых чаек.
«Похоже на паралич. В МЧС сообщил о данной проблеме, а то, может, и мы загнемся», — добавил он.
В разговоре с агентством орнитолог, глава омского отделения «Экологической вахты Сибири» Сергей Соловьев указал, что местные рыбаки неделю назад рассказывали о погибающей в реке рыбе. Он предположил, что речь идет о каком-то загрязнителе, который попал в воду.
В омском управлении Росприроднадзора также начали проверку и выясняют, была ли загрязнена вода.
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Комментарии
Происшествия , Сергей Соловьев , МЧС , Минприроды , Интерфакс , Омская Область
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