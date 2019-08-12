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Глава Бурятии назвал причину лесных пожаров в регионе 

Говорит Москва + ещё 6 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, Алексей Цыденов заявил, что возгорания в бурятской тайге возникли из-за гроз, а не по вине человека.
По его словам, сейчас в регионе горит 67 тысяч гектаров леса. Цыденов утверждает, что пожары вспыхнули в отдалённых районах, куда не заходит человек. Также глава Бурятии добавил, что грозовые пожары сильно отличаются от рукотворных.
«Легко определяется дерево, в которое попала молния. Его никак перепутать нельзя, оно как будто взорвалось изнутри», — заявил Цыденов.
Он также отметил, что обстановка с лесными пожарами в Бурятии не критична. 89% возгораний тушатся в первые сутки.
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Происшествия , Пожары , Алексей Цыденов , Республика Бурятия
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