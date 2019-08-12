Глава Бурятии назвал причину лесных пожаров в регионе

Как сообщает РИА Новости, Алексей Цыденов заявил, что возгорания в бурятской тайге возникли из-за гроз, а не по вине человека.

По его словам, сейчас в регионе горит 67 тысяч гектаров леса. Цыденов утверждает, что пожары вспыхнули в отдалённых районах, куда не заходит человек. Также глава Бурятии добавил, что грозовые пожары сильно отличаются от рукотворных.

«Легко определяется дерево, в которое попала молния. Его никак перепутать нельзя, оно как будто взорвалось изнутри», — заявил Цыденов.

Он также отметил, что обстановка с лесными пожарами в Бурятии не критична. 89% возгораний тушатся в первые сутки.