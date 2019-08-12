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В Новой Москве мужчина с ножом напал на школьницу 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный напал с ножом на ученицу 11 класса в Новой Москве, в результате девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.
"Вечером 11 августа в полицию обратилась неработающая 1979 года рождения и заявила о конфликте между ее 17-летней дочерью, ученицей 11 класса, и малознакомым мужчиной по адресу: Новая Москва, поселение Кленовское, деревня Дубовка. Прибывшими на место сотрудниками полиции девушка была обнаружена с множественными колото-резаными ранами тела и конечностей. Вертолетом санитарной авиации ее доставили в медучреждение", — сказал собеседник агентства.
По подозрению в нападении правоохранители задержали безработного мужчину 1999 года рождения, который был доставлен на допрос в Следственный комитет.
После случившегося началась доследственная проверка.
В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт задержания подозреваемого, не сообщив подробностей.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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