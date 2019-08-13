Появились подробности самоубийства миллиардера-педофила

В камере покончившего с собой финансиста Джеффри Эпштейна нашли веревку из тюремной простыни. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что веревка была закреплена на верхней части двухъярусной кровати. Также известно, что обвиненного в торговле несовершеннолетними секс-рабами миллиардера перед этим не проверяли в течение нескольких часов.

После этого Эпштейна пытались спасти в лазарете и больнице на Манхэттене , однако врачи последней констатировали смерть. В данный момент расследование ведет как ФБР , так и министерство юстиции

Тело миллиардера было обнаружено 10 августа около 7:30 утра. В июле Эпштейна уже находили на полу камеры с отметинами на шее, после чего сотрудники тюрьмы должны были установить (и, как сообщалось тогда, установили) за ним наблюдение как за склонным к суициду.

Прокурор США Уильям Барр в связи с произошедшим заявил, что смерть обвиняемого вызывает «серьезные вопросы, на которые необходимо ответить».

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Эпштейну также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей.