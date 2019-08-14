Охранники проспали самоубийство миллиардера-насильника

Сотрудники тюрьмы, в которой находился обвиняемый в педофилии миллиардер Джеффри Эпштейн, в течение трех часов не проверяли камеру с заключенным. Охранники должны были каждые 30 минут заглядывать в камеру, но они этого не делали, а спали. При этом подделывали соответствующие записи, пишет газета The New York Times.

Допустившие халатность сотрудники пенитенциарного учреждения отправлены в отпуск до завершения разбирательства. Начальник тюрьмы временно отстранен от исполнения обязанностей.

Напомним, финансист Джеффри Эпштейн был арестован в аэропорту Нью-Йорка 6 июля. По данным прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовывал в своем доме на Манхэттене секс-вечеринки для сильных мира сего с участием несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет.

Третьего августа Эпштейн совершил самоубийство в своей камере в тюрьме.