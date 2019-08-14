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Охранники проспали самоубийство миллиардера-насильника 

Российская Газета + ещё 20 1 час назад
Фото: EPA/JASON SZENES
Сотрудники тюрьмы, в которой находился обвиняемый в педофилии миллиардер Джеффри Эпштейн, в течение трех часов не проверяли камеру с заключенным. Охранники должны были каждые 30 минут заглядывать в камеру, но они этого не делали, а спали. При этом подделывали соответствующие записи, пишет газета The New York Times.
Допустившие халатность сотрудники пенитенциарного учреждения отправлены в отпуск до завершения разбирательства. Начальник тюрьмы временно отстранен от исполнения обязанностей.
Напомним, финансист Джеффри Эпштейн был арестован в аэропорту Нью-Йорка 6 июля. По данным прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовывал в своем доме на Манхэттене секс-вечеринки для сильных мира сего с участием несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет.
Третьего августа Эпштейн совершил самоубийство в своей камере в тюрьме.
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