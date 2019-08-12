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В окрестностях Афин власти эвакуируют жителей из-за пожара 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Лесной пожар начался у подножия горы Имитос в греческой Пеании, власти эвакуировали население. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального секретариата гражданской защиты.
Отмечается, что пожар начался в 3.18 по местному времени. К месту происшествия в скором порядке были направлены бригады пожарной службы (133 пожарных, 42 машины).
В настоящее время власти намерены использовать все имеющиеся воздушные средства для тушения пожара.
Ранее сообщалось, что в Греции объявили высший уровень пожарной опасности из-за жары.
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