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Студентка умерла от «синдрома Юлии Началовой» 

News.ru + ещё 2 10 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Двадцатилетняя студентка умерла в московской больнице от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи, сравнив с «синдромом Юлии Началовой»
Студентка Воронежского государственного университета приехала в столицу с родителями, чтобы приобрести недвижимость. В первый же день у девушки поднялась температура. Она пыталась самостоятельно справиться с болезнью. На следующий день у неё началась рвота и диарея. После этого семья вызвала скорую помощь. Врачи назначили лечение, которое не помогло. У учащейся вскоре посинели конечности и онемел рот. Вызванная на дом терапевт порекомендовала пить больше средств от обезвоживания. Через некоторое время уже другой медик вызвал реанимацию, думая, что пациентка впала в кому. Её доставили в больницу, однако спасти не смогли. Причину смерти установит специальная экспертиза.
Заведующая кафедры инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова считает, что девушка могла умереть из-за менингита или энцефалита. Она отметила, что подобные состояния стали называть «синдромом Юлии Началовой», передаёт «МК».
Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Отец исполнительницы рассказал, что причиной стала остановка сердца, которую спровоцировал сильнейший воспалительный процесс, писал News.ru.
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Происшествия , Галина Кожевникова , РУДН
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