Не так давно 20-летняя скончавшаяся, студентка Воронежского госуниверситета, приехала в столицу с родителями. В день приезда температура ее тела поднялась до 40 градусов, а горло сильно покраснело.
На следующий день у девушки начались понос и рвота. Ее родители вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи заподозрили у больной ротавирус и назначили соответствующее, домашнее, лечение.
Вскоре конечности студентки посинели, а мышцы начали сильно болеть. На дом был вызван терапевт. Врач посоветовал продолжать принимать препараты от обезвоживания.
Между тем руки и ноги больной практически окаменели. Вскоре у нее онемел рот. На дом вновь была вызвана скорая. Врачи сообщили родителям, что их дочь впала в кому, и вызвали реаниматологов, но те не смогли помочь, больная умерла.
Точная причина смерти студентки станет известна после экспертизы, однако, по словам заведующей кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Галины Кожевниковой, симптомы болезни уроженки Воронежа могут свидетельствовать, что ее убил менингит, энцефалит или «синдром Юлии Началовой» — сепсис, в марте убивший популярную певицу.