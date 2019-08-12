«Синдром Началовой» убил студентку в Москве

«Синдром Юлии Началовой» мог убить студентку в Москве сообщает «Московский комсомолец».

Не так давно 20-летняя скончавшаяся, студентка Воронежского госуниверситета, приехала в столицу с родителями. В день приезда температура ее тела поднялась до 40 градусов, а горло сильно покраснело.

На следующий день у девушки начались понос и рвота. Ее родители вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи заподозрили у больной ротавирус и назначили соответствующее, домашнее, лечение.

Вскоре конечности студентки посинели, а мышцы начали сильно болеть. На дом был вызван терапевт. Врач посоветовал продолжать принимать препараты от обезвоживания.

Между тем руки и ноги больной практически окаменели. Вскоре у нее онемел рот. На дом вновь была вызвана скорая. Врачи сообщили родителям, что их дочь впала в кому, и вызвали реаниматологов, но те не смогли помочь, больная умерла.