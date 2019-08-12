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СК начнет проверку по заявлению активистки об избиении полицейским на митинге в Москве 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет проведет проверку по заявлению активистки Дарьи Сосновской, которая утверждает, что ее избил сотрудник полиции после согласованной акции 10 августа в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила адвокат девушки Татьяна Молоканова.
"Я подала заявление в СК. В ведомстве его приняли, в ближайшее время начнут доследственную проверку, по итогам которой либо возбудят уголовное дело, либо вынесут отказ в его возбуждении", — сказала она.
Согласно медицинским документам, с которыми ознакомился корр. ТАСС, после избиения полицейским Сосновская получила ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.
Ранее в Интернете появился видеоролик, на котором видно, как двое полицейских задерживают девушку после акции 10 августа. При этом один из них бьет ее кулаком в область печени.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали в субботу 136 человек за участие в несанкционированном шествии по центру столицы, которое устроили некоторые участники согласованной акции на проспекте Академика Сахарова после ее окончания. Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.
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Комментарии1
Происшествия , Росгвардия , Мосгордума , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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