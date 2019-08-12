СК начнет проверку по заявлению активистки об избиении полицейским на митинге в Москве

Следственный комитет проведет проверку по заявлению активистки Дарьи Сосновской, которая утверждает, что ее избил сотрудник полиции после согласованной акции 10 августа в центре Москвы . Об этом ТАСС сообщила адвокат девушки Татьяна Молоканова.

"Я подала заявление в СК. В ведомстве его приняли, в ближайшее время начнут доследственную проверку, по итогам которой либо возбудят уголовное дело, либо вынесут отказ в его возбуждении", — сказала она.

Согласно медицинским документам, с которыми ознакомился корр. ТАСС, после избиения полицейским Сосновская получила ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.

Ранее в Интернете появился видеоролик, на котором видно, как двое полицейских задерживают девушку после акции 10 августа. При этом один из них бьет ее кулаком в область печени.