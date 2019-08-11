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Водитель маршрутки ударил пассажирку из-за трех рублей 

Рамблер 1 час назад
Водитель маршрутки избил пассажирку из-за трех рублей.
Инцидент произошел в Ставрополе в минувшую пятницу, сообщает Регион Online со ссылкой на родственника пассажирки.