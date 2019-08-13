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Власти Ачинска предупредили жителей о взрывах на руднике 

РИА Новости + ещё 24 34 минуты назад
Фото: © сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Жителей Ачинска и Ачинского района в Красноярском крае для спокойствия жителей предупредили о плановых взрывах на руднике, сообщается на сайте мэрии города.
В Ачинском районе 5 августа произошли взрывы и пожар на складе, эвакуировали более 16 тысяч человек. 9 августа прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, детонацию вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. В результате взрывов один человек погиб, еще 32 получили ранения.
"В связи с ЧС на складе хранения артиллерийских боеприпасов войсковой части в деревне Каменка Ачинского района сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Сегодня на краевом оперативном штабе по ликвидации ЧС было принято решение проинформировать население о плановых производственных взрывах на руднике АГК для сохранения спокойствия жителей города и района", — говорится в сообщении.
В мэрии сообщили, что взрывы будут продолжаться со вторника по пятницу с 12.00 до 13.00 (08.00-09.00 мск). Взрывы являются стандартным процессом в работе карьера и регулярно осуществляются для добычи горной массы.
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Происшествия , Красноярский Край
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