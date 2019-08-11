Во Флориде задержали угрожавшего повторить стрельбу в Эль-Пасо

Во Флориде задержан 26-летний Ричард Клэйтон, угрожавший повторить стрельбу в Эль-Пасо, в результате которой погибли 22 человека, передает ABC News.

В социальных сетях подозреваемый написал, что через три дня у него появится автомат AR-15 и что он не советует никому ходить в магазин Walmart

"Клэйтон верит в идеологию превосходства белой расы и неоднократно размещал угрозы с использованием фиктивных аккаунтов", — сказали представители правоохранительных органов Флориды.

Подозреваемый арестован, ему назначен залог в $15 тысяч.

Ранее убивший 22 человека в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо стрелок признался, что его целью были мексиканцы.