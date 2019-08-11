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Во Флориде задержали угрожавшего повторить стрельбу в Эль-Пасо 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во Флориде задержан 26-летний Ричард Клэйтон, угрожавший повторить стрельбу в Эль-Пасо, в результате которой погибли 22 человека, передает ABC News.
В социальных сетях подозреваемый написал, что через три дня у него появится автомат AR-15 и что он не советует никому ходить в магазин Walmart.
"Клэйтон верит в идеологию превосходства белой расы и неоднократно размещал угрозы с использованием фиктивных аккаунтов", — сказали представители правоохранительных органов Флориды.
Подозреваемый арестован, ему назначен залог в $15 тысяч.
Ранее убивший 22 человека в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо стрелок признался, что его целью были мексиканцы.
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Происшествия , В мире , США , Wal-Mart Stores , телеканал АВС
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