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Бегавшего от полиции 18 лет участника беспорядков задержали 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters / Emmanuel Foudrot
Во французском регионе Бретань был задержан итальянский активист Винченцо Векки, который 18 лет находился в бегах. Об этом сообщает газета Le Parisien.
В 2001 году он участвовал в массовых уличных беспорядках, сопровождавших форум «Большой восьмерки» в Генуе. В том же году итальянский суд заочно вынес ему два приговора общим сроком на 13 лет лишения свободы и объявил в международный розыск. Прокуроры Милана и Генуи выписали два европейских ордера на его арест.
Последние восемь лет Векки скрывался во Франции. В данный момент он находится под стражей и ожидает дальнейших решений правосудия, которые будут озвучены 14 августа.
В марте 2019 года разыскиваемого Интерполом на протяжении четырех лет гражданина России арестовали в Таиланде.
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Происшествия , В мире , Европа , Интерпол , Бретань
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