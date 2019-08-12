Водитель маршрутки ударил пассажирку из-за трёх рублей

Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что ей не хватило трёх рублей для оплаты проезда. По факту инцидента полиция начала проверку.

По информации РЕН ТВ, пассажирка заплатила за проезд 23 рубля, не зная, что цена теперь составляет 26. Отмечается, что в маршрутке не было информации о повышении стоимости.

Сообщается, что водитель догнал вышедшую из маршрутки женщину и ударил в лицо. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства инцидента.

Как ранее писал News.ru, в Новокузнецке в День Военно-Морского Флота мужчина в тельняшке ударил в лицо одну из пассажирок.