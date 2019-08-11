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Власти Ачинска предупредили жителей о промышленных взрывах 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти города Ачинска Красноярского края, где произошло два ЧП на складе с боеприпасами, предупредили жителей о запланированных промышленных взрывах на следующей неделе.
Соответствующее сообщение появилось на портале мэрии.
Указывается, что промышленные взрывы запланированы на территории известнякового рудника в пригороде Ачинска.
«13, 14,15, 16 августа с 12:00 до 13:00 часов (с 8:00 до 9:00 мск) на территории Мазульского известнякового рудника Ачинского глиноземного комбината будут проводиться плановые взрывные работы», — говорится в сообщении.
В мэрии добавили, что взрывы на руднике регулярно осуществляются для добычи горной массы. Местных жителей призвали соблюдать спокойствие.
Общее число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов под Ачинском составило 30 человек.
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Происшествия , Африка , Ачинск , Красноярский Край
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