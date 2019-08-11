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Более 70 детей заразились инфекцией после купания в фонтане под Хабаровском
Газета.Ru
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Уточняется, что речь идет о водном аттракционе.
В каком населенном пункте произошел инцидент не сообщается.
С острыми признаками норовирусной инфекции были госпитализированы 74 ребенка.
В воде также обнаружили большое количество аммиака.
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