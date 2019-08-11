Более 70 детей заразились инфекцией после купания в фонтане под Хабаровском

Уточняется, что речь идет о водном аттракционе. В каком населенном пункте произошел инцидент не сообщается. С острыми признаками норовирусной инфекции были госпитализированы 74 ребенка. В воде также обнаружили большое количество аммиака.