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На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Peter Dejong/ AP Photo
Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Инцидент произошел 10 августа. Крыша упала на центральные трибуны. Отмечается, что при крушении никто не пострадал. При этом «АЗ Алкмаар» 15 августа предстоит сыграть ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с украинским «Мариуполем». Теперь неизвестно, где пройдет эта игра.
Первая встреча этих команд завершилась со счетом 0:0.
АЗ проводит домашние матчи на стадионе АФАС. Арена была построена в 2006 году и вмещает 17 тысяч зрителей.
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