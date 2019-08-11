Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Устроивший стрельбу в норвежской мечети убил свою родственницу 

Lenta.ru + ещё 30 1 час назад
Фото: Norsk Telegrambyra AS / Reuters
В доме подозреваемого по делу о стрельбе в пригороде норвежской столицы Осло обнаружили тело молодой женщины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
По данным агентства, убитая женщина и устроивший стрельбу мужчина были связаны «семейными узами». Помощник начальника полиции Руне Скьольд заявил, что, вероятно, стрелок убил родственницу до нападения на исламский центр аль-Нур. «Мы считаем, что это подозрительная смерть. Погибшая — родственница человека, который был задержан ранее сегодня», — пояснил он.
По словам директора мечети Ирфана Муштака, нападавший в бронежилете и шлеме был вооружен двумя ружьями и пистолетом. Он пробил стеклянную дверь и выстрелил в посетителей. Его задержали на месте происшествия до прибытия полиции.
10 августа 20-летний гражданин Норвегии устроил стрельбу в мечети в коммуне Берум. В результате пострадал один человек — он получил легкое ранение. Отмечается, что в момент происшествия в исламском центре находились три человека.
В марте в новозеландском городе Крайстчерч произошло нападение на две мечети, погибли 50 человек, еще более 40 получили ранения. Были задержаны несколько подозреваемых, однако обвинение в нападении было предъявлено только австралийцу Брентону Тарранту. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена».
Последние новости
Раскрыты подробности взрыва на полигоне в Архангельской области Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины Стало известно об уровне радиационного фона в Северодвинске
Комментарии3
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Украина опоздала со вступлением в ЕС2
На Украине опубликованы письма от жителей Крыма5
В КНДР испытано новое оружие2
В Киеве открестились от слов о войне с Россией5
Названа новая «Миссис Россия»2
Видео
00:25
Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя
Происшествия Статьи
00:41
В Москве начался согласованный митинг
Общество
04:56
Климкин рассказал о ненужности Донбасса России
В мире Политика
00:38
На тушение арсенала под Ачинском бросили танки
Происшествия
05:16
Воевавший за Украину Пашинин захотел в Россию
В мире
00:59
Росатом раскрыл подробности взрыва под Архангельском
Происшествия
02:43
В МВД объяснили задержание Соболь
Происшествия
01:15
Белорус протащил на себе вереницу из15 МАЗов
СНГ В мире
01:59
Торнадо пронесся по Люксембургу
Происшествия Погода
00:41
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение