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СМИ: в Норвегии неизвестный открыл стрельбу в мечети 

ТАСС + ещё 5 50 минут назад
Фото: Reuters
Стрельба произошла в субботу в мечети в пригороде Осло. Об этом сообщила газета Dagbladet.
По ее данным, один человек получил ранения. Стрелявший задержан. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
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Происшествия , МВД , Норвегия
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