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СМИ: в Норвегии неизвестный открыл стрельбу в мечети
ТАСС
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ещё 5
50 минут назад
Фото:
Reuters
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1
Стрельба произошла в субботу в мечети в пригороде Осло. Об этом сообщила газета Dagbladet.
По ее данным, один человек получил ранения. Стрелявший задержан. На месте происшествия работают
правоохранительные органы
.
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