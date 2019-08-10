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Землетрясение произошло в Кузбассе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,4.
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,4. В эпицентре была зафиксирована интенсивность 2,5. Об этом сообщили на сайте Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала.
Подземные толчки были зафиксированы недалеко от города Прокопьевск.
«У нас зарегистрировано одно сейсмособытие в 10.01, село Большая Талда в Прокопьевском районе. Магнитуда 2.3, звонков от жителей не поступало», — цитирует «Сибдепо» сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.
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