На тушение арсенала под Ачинском бросили танки

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К тушению военного арсенала под Ачинском подключились три пожарных танка 

РИА Новости 24 минуты назад
Три пожарных танка задействованы спасателями для тушения военного арсенала под Каменкой в Красноярском крае, сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
"Продолжаются работы по тушению. Задействованы два танка. И сегодня прибыл еще один новый танк для тушения. Это пожарные танки, которые занимаются протушиванием очагов в эпицентре арсенала, где продолжается еще тление всех опасных веществ. Открытого горения нет", — сказал Лисин.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек.
Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По данным краевых властей, всего за медпомощью во второй раз обратилось 12 человек. Четыре из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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Происшествия , Видео , Ачинск , Красноярский Край
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