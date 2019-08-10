Росатом раскрыл подробности взрыва под Архангельском

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В Росатоме рассказали подробности взрыва на полигоне под Архангельском 

РИА Новости 15 минут назад
Несколько сотрудников Росатома после взрыва ракеты на полигоне под Архангельском были отброшены в море, была надежда найти их живыми, сообщили журналистам в департаменте коммуникаций Росатома.
Появилась версия причины взрыва на военном полигоне под Северодвинском
"После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", — отметили в пресс-службе.
В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
В пятницу власти региона заявили, что после ЧП проведен комплекс исследований и сделан вывод, что в прилегающих к месту инцидента районах нет превышения нормального радиационного фона.
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Комментарии15
Происшествия , Видео , Министерство обороны , Росатом , Архангельск
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