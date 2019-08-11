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Число жертв тайфуна в Китае возросло до 28 человек 

Москва24 + ещё 12 2 часа назад
Фото: AP/TASS
Число погибших в Китае из-за тайфуна "Лекима" увеличилось до 28 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету "Жэньминь жибао".
"По состоянию на 6:30 воскресения 28 человек погибли", — рассказали в сообщении.
Отмечается, что еще 20 человек числятся пропавшими без вести. Полицейские и пожарные в данный момент продолжают вести поисково-спасательные работы.
В пятницу в Китае был объявлен красный уровень опасности из-за приближающегося тайфуна. Порывы ветра достигали 52 метров в секунду.
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Происшествия , Азия , В мире , Климатическое оружие , Пожар в Москве , Китай
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