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Пятнадцать футболистов пострадали от удара молнии на юге Германии 

Российская Газета + ещё 16 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Пятнадцать человек пострадали во время футбольного матча на юге Германии. Инцидент произошел на спортивной площадке в городе Розенфельд.
В находившихся на поле игроков ударила молния. Один человек потерял сознание. У остальных легкие травмы. Возраст пострадавших — от 19 до 48 лет. Очевидцы сообщили, что на место происшествия прибыло большое количество карет скорой помощи. Футболисты доставлены в больницу.
Грозовой фронт стал причиной различных ЧС. Спасатели в Баварии и Баден-Вюртемберге сообщают о многочисленных вызовах. Из-за грозы и сильного ветра пришлось прервать баварский музыкальный фестиваль "Тауберталь". Зрителей эвакуировали.
А в соседнем Люксембурге семь человек пострадали в результате торнадо. Городу Петанж, по центру которого пронесся смерч, нанесен значительный ущерб. Повреждены местный супермаркет и около сотни домов. Также помяты автомобили, деревья вырваны с корнем. Некоторые автотрассы оказались полностью заблокированными.
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Происшествия , В мире , Германия , Розенфельд
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