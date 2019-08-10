В МВД объяснили задержание Соболь

МВД заявили, что оппозиционерка Соболь готовила провокации в центре Москвы . Полицейские ссылаются на обращение организаторов сегодняшнего оппозиционного митинга.

«К сотрудникам ГУ МВД России по г. Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Л. Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия», — говорится на сайте московского полицейского главка.

Ранее сообщалось, что Соболь была задержана в центре сбора подписей сторонников Алексея Навального на Рождественском бульваре. Она вела онлайн-трансляцию в твиттере, закончившуюся появлением бойцов с автоматами, в касках, масках и бронежилетах. Полицейские поставили Соболь лицом к стене, а затем увезли в отделение.

В июле и августе 2019 года оппозиция провела ряд несанкционированных уличных манифестаций «за свободные выборы», полагая, что ее представителей намеренно не допустили к выборам в Мосгордуму . В избиркоме заявили, что кандидаты не прошли регистрацию, поскольку допустили много нарушений при сборе подписей. Так, у Любови Соболь, ближайшей соратницы Навального, нашли 711 недействительных подписей, что составило 14,5% от общего числа. По закону, лимит допустимого количества брака в подписных листах — 10%.

Сегодня на проспекте Академика Сахарова начнется митинг оппозиции, согласованный с властями. При этом в полиции опасаются, что часть манифестантов начнет несанкционированное движение по центральным улицам, что приведет к хаосу. Такие попытки силовики обещали пресечь.