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В МВД объяснили задержание Соболь 

Рамблер 7 минут назад
В МВД заявили, что оппозиционерка Соболь готовила провокации в центре Москвы. Полицейские ссылаются на обращение организаторов сегодняшнего оппозиционного митинга.
«К сотрудникам ГУ МВД России по г. Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Л. Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия», — говорится на сайте московского полицейского главка.
Ранее сообщалось, что Соболь была задержана в центре сбора подписей сторонников Алексея Навального на Рождественском бульваре. Она вела онлайн-трансляцию в твиттере, закончившуюся появлением бойцов с автоматами, в касках, масках и бронежилетах. Полицейские поставили Соболь лицом к стене, а затем увезли в отделение.
В июле и августе 2019 года оппозиция провела ряд несанкционированных уличных манифестаций «за свободные выборы», полагая, что ее представителей намеренно не допустили к выборам в Мосгордуму. В избиркоме заявили, что кандидаты не прошли регистрацию, поскольку допустили много нарушений при сборе подписей. Так, у Любови Соболь, ближайшей соратницы Навального, нашли 711 недействительных подписей, что составило 14,5% от общего числа. По закону, лимит допустимого количества брака в подписных листах — 10%.
Сегодня на проспекте Академика Сахарова начнется митинг оппозиции, согласованный с властями. При этом в полиции опасаются, что часть манифестантов начнет несанкционированное движение по центральным улицам, что приведет к хаосу. Такие попытки силовики обещали пресечь.
«Обращаемся ко всем участникам мероприятия соблюдать требования действующего законодательства, не допускать нарушений общественного порядка», — сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Комментарии
Происшествия , Видео , Алексей Навальный , Любовь Соболь , Мосгордума , МВД , Москва
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