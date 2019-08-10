К Любови Соболь ворвались силовики

Соболь вела онлайн-эфир из центра сбора подписей сторонников Алексея Навального на Рождественском бульваре. Оппозиционерка рассказывала о своем видении ситуации под грохот взламываемой двери.

Трансляция закончилась, когда в помещение вошли сотрудники с автоматами, в касках, масках и бронежилетах. Они поставили Соболь лицом к стене, не обращая внимания на ее вопрос: «На каком основании?»

Вскоре Соболь написала, что в центре сбора подписей идет обыск, а ее саму увозят силовики.

Ближайшая соратница оппозиционера Навального, Любовь Соболь не прошла регистрацию на выборах в Мосгордуму . Она объявила голодовку в середине июля.

Ранее Соболь и оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторное нарушение законодательства о митингах.

В июле и августе 2019 года оппозиция перешла к уличным протестам, посвященным «свободным выборам». По мнению активистов, представителей оппозиции незаконно лишили возможности участвовать в выборах в Мосгордуму. Представители избиркома говорят, что кандидаты не прошли регистрацию, поскольку допустили много нарушений в подписных листах. В частности, у Соболь 711 подписей в ее поддержку оказались недействительными, и 1 подпись — недостоверной. В итоге забракованы были почти 14,5% подписей. Пор закону, допустимое количество брака — 10%.

Сегодня на проспекте Академика Сахарова начнется очередной митинг оппозиции. На этот раз он согласован с властями. Однако силовики опасаются, что часть манифестантов может устроить «прогулки» по центральным улицам. Полиция пообещала пресечь подобные попытки.