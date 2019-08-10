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К Любови Соболь ворвались силовики 

Рамблер 12 минут назад
Оппозиционерка Любовь Соболь сняла ролик о собственном задержании перед митингом в Москве.
Соболь вела онлайн-эфир из центра сбора подписей сторонников Алексея Навального на Рождественском бульваре. Оппозиционерка рассказывала о своем видении ситуации под грохот взламываемой двери.
Трансляция закончилась, когда в помещение вошли сотрудники с автоматами, в касках, масках и бронежилетах. Они поставили Соболь лицом к стене, не обращая внимания на ее вопрос: «На каком основании?»
Вскоре Соболь написала, что в центре сбора подписей идет обыск, а ее саму увозят силовики.
Ближайшая соратница оппозиционера Навального, Любовь Соболь не прошла регистрацию на выборах в Мосгордуму. Она объявила голодовку в середине июля.
Ранее Соболь и оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторное нарушение законодательства о митингах.
В июле и августе 2019 года оппозиция перешла к уличным протестам, посвященным «свободным выборам». По мнению активистов, представителей оппозиции незаконно лишили возможности участвовать в выборах в Мосгордуму. Представители избиркома говорят, что кандидаты не прошли регистрацию, поскольку допустили много нарушений в подписных листах. В частности, у Соболь 711 подписей в ее поддержку оказались недействительными, и 1 подпись — недостоверной. В итоге забракованы были почти 14,5% подписей. Пор закону, допустимое количество брака — 10%.
Сегодня на проспекте Академика Сахарова начнется очередной митинг оппозиции. На этот раз он согласован с властями. Однако силовики опасаются, что часть манифестантов может устроить «прогулки» по центральным улицам. Полиция пообещала пресечь подобные попытки.
Комментарии10
Происшествия , Алексей Навальный , Любовь Соболь , Мосгордума , Москва
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