Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Люди пытались собрать утекающее топливо: взрыв бензовоза унес 60 жизней 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: thecitizen.co.tz
В Танзании как минимум 60 человек погибли в результате аварии с бензовозом в городе Морогоро в восточной части страны. Еще 70 человек серьезно ранены.
Бензовоз перевернулся и загорелся утром в субботу, 10 августа, сообщила танзанийская газета The Citizen. Среди жертв — мотоциклисты, которые пытались собрать вытекающее из цистерны топливо.
Данные о погибших подтвердил глава региональной полиции Морогоро Уилброуд Мутафунга. Город Морогоро, где произошла трагедия, входит в десятку самых крупных в Танзании.
По словам очевидцев, некоторые из погибших и пострадавших действительно пытались собрать топливо, а другие просто оказались рядом. Взрыв, по словам некоторых, произошел, когда за топливом к опрокинувшемуся бензовозу кинулся человек, куривший в этот момент сигарету.
Вести.Ru: последние новости
В США предъявили обвинения юноше, который пришел в магазин с оружием Гварамия обвинен в финансовых махинациях В Китае объявлен наивысший уровень опасности в связи с приближением тайфуна "Лекима"
Происшествия , Морогоро , Танзания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о провокациях на митинге в Москве11
США! В РФ назвали виновных в сибирских пожарах153
Под Донецком шахтеры протестуют третьи сутки3
Появились подробности о плохом здоровье Горбачева67
Мужчина открыл огонь по сотрудниками Росгвардии75
Видео
00:25
Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя
Происшествия Статьи
00:41
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер
Общество
02:41
Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Шоу-бизнес
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение