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Наводнение в Индии унесло жизни 42 человек 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Муссонные ливни стали причиной крупнейшего наводнения в индийском штате Керал. В результате стихийного бедствия погибли 42 человека. Попавшие в зону подтопления люди сейчас находятся в лагерях временного размещения.
Как сообщил портал India Today со ссылкой на местные власти, в 988-ми лагерях сейчас находятся более одного миллиона человек. Около 40 человек заблокированы обломками зданий, которые разрушила большая вода. Об этом рассказал RT.
Метеорологическое управление Индии (IMD) в пятницу, 9 августа, выпустило предупреждение о надвигающемся бедствии в девяти округах штата. К районам, где было вынесено «красное» предупреждение, относятся Дукки, Триссур, Палаккад, Малаппурам, Кожикоде, Ваянад и другие.
Местным рыбакам было рекомендовано не выходить в море, так как высота волн может достигать почти четырех метров.
В IMD заявили, что ливни в этом районе Индии будут идти еще на протяжении четырех суток.
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Происшествия , Погода , Индия
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