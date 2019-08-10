Наводнение в Индии унесло жизни 42 человек

Муссонные ливни стали причиной крупнейшего наводнения в индийском штате Керал. В результате стихийного бедствия погибли 42 человека. Попавшие в зону подтопления люди сейчас находятся в лагерях временного размещения.

Как сообщил портал India Today со ссылкой на местные власти, в 988-ми лагерях сейчас находятся более одного миллиона человек. Около 40 человек заблокированы обломками зданий, которые разрушила большая вода. Об этом рассказал RT.

Метеорологическое управление Индии (IMD) в пятницу, 9 августа, выпустило предупреждение о надвигающемся бедствии в девяти округах штата. К районам, где было вынесено «красное» предупреждение, относятся Дукки, Триссур, Палаккад, Малаппурам, Кожикоде, Ваянад и другие.

Местным рыбакам было рекомендовано не выходить в море, так как высота волн может достигать почти четырех метров.

В IMD заявили, что ливни в этом районе Индии будут идти еще на протяжении четырех суток.