Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя

Взрыв на полигоне: пять человек погибли при испытании двигателя

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома . Как сообщили в госкорпорации, трагедия произошла 8 августа, когда специалисты вели работы по техсопровождению жидкостной двигательной установки. Их семьям будет оказана помощь, подчеркнули в Росатоме. В Минобороны в день ЧП уточняли, что взрыв не привел к выбросу вредных веществ в атмосферу, радиационный фон был в норме.

Взрыв на военном полигоне под Архангельском , случившийся 8 августа, унес жизни пятерых сотрудников Росатома. Еще трое пострадали — они получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

В Росатоме подчеркнули, что ЧП произошло во время инженерно-технического сопровождения изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. Все пострадавшие были доставлены в специализированное медучреждение.

«От имени огромного коллектива Росатома выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка. Светлая память о наших товарищах навсегда сохранится в наших сердцах», — заявили в госкорпорации.

Между тем агентства ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакс», ссылаясь на собеседника в Минобороны, сообщили, что в результате возгорания двигательной установки погибли как сотрудники Росатома, так и специалисты оборонного ведомства.

Напомним, что трагедия произошла 8 августа на полигоне в Архангельской области, расположенном в 30 км от Северодвинска, недалеко от поселка Ненокса, где находится 45-й центральный морской испытательный полигон ВМФ России.

Через некоторое время после взрыва в Белом море неподалеку от места происшествия заметили транспортный танкер «Серебрянка», функцией которого является сбор и хранение жидких радиоактивных отходов. Местные жители стали в больших количествах приобретать в аптеках препараты с содержанием йода. Фармацевты отметили рост спроса на данные лекарства, передавало РИА «Новости».

При этом в Минобороны сообщили, что специалисты не зафиксировали в воздухе вблизи ЧП выброс вредных веществ в атмосферу, радиационный фон также держался в пределах нормы. Исследование проводили представители областного управления Роспотребнадзора совместно с экспертами из Санкт-Петербурга.

Комиссия по ЧС дала поручение всем соответствующим организациям отобрать пробы воздуха, почвы и воды — ни в одном из населенных пунктов не выявили превышение нормального уровня радиационного фона. «Таким образом, комплекс контрольных и аналитических мероприятий проведен в полном объеме. Оснований для беспокойства за жизнь и здоровье северян нет», — заявил главный санитарный врач региона Роман Бузинов.

И это не первое ЧП на военном полигоне за эту неделю. Так, 5 августа в окрестностях города Ачинска Красноярского края взорвался склад боеприпасов. В результате происшествия погиб один человек, пострадали 12 — семь из них госпитализированы.

Один житель Красноярского края числится пропавшим без вести. В Ачинске, а также близлежащих районы ввели режим ЧС. Началась эвакуация местного населения. Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что ситуация критическая, но «координируемая». По словам замминистра обороны генерала Армии Дмитрия Булгакова, возможной причиной пожара стал человеческий фактом.

Уже 6 августа возгорания на артиллерийском складе ликвидировали. По данным Минобороны, детонация боеприпасов прекратилась в пять часов утра, передает РИА «Новости». По факту подрыва региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием повешенной опасности, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Несмотря на это уже 9 августа на том же складе прогремела новая серия взрывов — по последним данным, 11 человек получили ранения, уточняли в краевом Минздраве . Среди пострадавших числятся четверо военных и пятеро местных жителей. По словам ачинских врачей, ранения в частности получил сотрудник полиции — он находится в тяжелом состоянии, еще три человека — в состоянии средней тяжести. В экстренных службах отметили, что пострадавшие получили травмы из-за ударной волны.

Причиной нового пожара могло стать попадание молнии в стеллаж с боеприпасами. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.